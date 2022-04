“Promo Italia in Tour, viaggi illimitati con Trenitalia: offerta anche in Sicilia

Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, offre delle interessanti promo per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi a prezzi ridotti: di seguito i dettagli.

La famosa azienda italiana Trenitalia offre due interessantissime promo per viaggiare a prezzi limitati per 3 o 5 giorni consecutivi. In cosa consistono? Ecco tutti i dettagli.

Si tratta delle promo Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5, valide per viaggiare rispettivamente 3 o 5 giorni consecutivi a partire dal giorno in si decide di prendere il primo treno. Questo consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, sempre in seconda classe, sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia T, indipendentemente dall’origine e dal destino del viaggio.

Dove acquistare i biglietti

Le promo offerte da Trenitalia possono essere considerate come un “mini Interrail”, in quanto il principio è sempre lo stesso: pagare un biglietto ad un prezzo ridotto e fare il giro di una regione o di tutta l’Italia.

Per acquistare la Promo Italia in Tour 3 o Italia in Tour 5, è possibile procedere sul sito online di Trenitalia, oppure presso le biglietterie, le self-service di stazione e le Agenzie di Viaggio.

I prezzi

Per quanto riguarda la promo Italia in Tour 3, che consente quindi di viaggiare per 3 giorni consecutivi dalla data scelta, i prezzi sono i seguenti:

29€ per gli adulti;

per gli adulti; 15€ per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non ancora compiuti).

La promo Italia in Tour 5, invece, avrà un costo di 20€ in più per gli adulti, consentendo loro di stare in treno per 5 giorni. Nello specifico, ecco i prezzi:

Adulti: 49€

Ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti): 25€.

Infine, sul sito dell’azienda è possibile leggere degli interessanti itinerari da cui prendere spunto per l’occasione: l’ultimo elencato riguarda proprio la Sicilia e la Calabria.