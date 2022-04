Giro di Sicilia 2022, si parte oggi: tutte le tappe

Partirà oggi il Giro di Sicilia 2022: di seguito le città che verranno attraversate ed i percorsi che saranno fatti.

Partirà oggi da Milazzo il Giro di Sicilia 2022 e alla partenza ci sarà il vincitore dello scorso anno, il messinese Vincenzo Nibali. Le tappe in calendario saranno quattro: si comincia con la Milazzo-Bagheria di 199 km, mercoledì sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km, giovedì si correrà nella Realmonte-Piazza Armerina di 172 km, venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 km con arrivo a Piano Provenzana.

Nibali proverà bissare il successo dell’anno scorso, ma dovrà fare i conti con Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar. Pronti a lasciare la loro firma almeno su una vittoria di tappa Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli.

“Tornare a Giro di Sicilia mi fa sempre piacere – ha detto Nibali – è la mia corsa di casa. Penso sia una tappa importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d’Italia e di conseguenza i miei obiettivi sono testare la condizione e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e gli allenamenti in altura. Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l’anno scorso qua in Sicilia, è stato qualcosa di assolutamente speciale. Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco una squadra molto forte e sono sicuro che la mia Astana Qazaqstan Team potrà fare bene in questi quattro giorni”.