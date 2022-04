Covid Sicilia, +7.553 nuovi positivi nel weekend: il bollettino

Covid Sicilia: resi noti i dati relativi ai nuovi positivi al coronavirus in Sicilia e in tutto il resto dell'Italia. Di seguito la situazione nelle varie province siciliane.

Nel weekend appena trascorso, secondo i bollettini di sabato e domenica, i nuovi positivi al covid in Sicilia sono risultati in 7.553 e 15 decessi registrati tra sabato e domenica. Tuttavia, secondo l’ultimo bollettino, gli attuali positivi in Italia sono 1.246.556, i deceduti 90 e i ricoverati 10.038.

Di seguito i contagi nelle varie province siciliane registrati sabato e domenica.