Pasqua 2022 e Covid, dai viaggi ai ristoranti: le regole da seguire

Pasqua 2022: le festività si avvicinano ma alcune restrizioni anti-Covid relative a Green pass e mascherine restano in vigore. Ecco a quali si fa riferimento.

La Pasqua è sempre un’ottima occasione per fare le valigie e passare un weekend all’insegna del relax. Ad ogni modo qualcuno preferirà trascorrere il 27 aprile in città, magari in compagnia dei propri cari. In ogni caso occorrerà tenere a mente alcune regole, ancora in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza. Ecco quali.

Vacanze e Covid: le regole per i trasporti

Secondo alcune recenti stime di Confcommercio, in occasione delle vacanze pasquali si conteranno circa circa 8 milioni di partenze: molti italiani lasceranno casa, anche per una sola notte.

Ciò che questi dovranno sapere è che le regole in merito al Green pass risultano meno ferree ma non inesistenti. Chiunque abbia intenzione di viaggiare in treno, nave o aereo dovrà comunque mostrare la propria certificazione verde. Basterà, comunque, quella “base” ovvero ottenibile anche con risultato negativo di un tampone.

Gli alberghi

Meno restrizioni per chi ha scelto di soggiornare nelle molteplici strutture alberghiere presenti nell’Isola. Qui, di fatto, non vigerà più alcun obbligo di certificazione verde ma ciò, tuttavia, varrà per il solo pernottamento. Di fatto, per poter pranzare all’interno del ristorante della stessa struttura, il Green pass “base” risulterà invece necessario.

Disposizioni diverse in merito all’accesso a piscine, palestre e saune presenti negli alberghi: per questo servirà il Super Green Pass, ottenibile soltanto in seguito a vaccinazione o guarigione da Covid-19.

Nel tempo libero

Permane, invece, l’obbligo di Super Green per accedere a:

cinema;

discoteche;

teatri;

cinema

Bar e ristoranti

Le regole riguarderanno anche chi opterà per un tranquillo pranzo nel proprio locale di fiducia: questi dovranno ancora mostrare il pass “base” per sedere ai tavoli presenti all’interno di bar e ristoranti.

Mascherine FFP2: dove indossarla?

Si ricorda che, almeno fino al 30 aprile, bisognerà continuare ad indossare la mascherina Ffp2 per salire su aerei, treni e navi. Stesso discorso per poter viaggiare sui mezzi pubblici, per i concerti e per i cinema.

Cambia invece per le discoteche in cui si può indossare anche la mascherina chirurgica che può essere tolta una volta in pista. Mascherina chirurgica anche per musei e negozi.