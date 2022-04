Aggiornamento GPS 2022: previsti inserimenti con riserva

Aggiornamento GPS 2022: a breve la riapertura delle graduatorie. Previsto oggi un incontro tra MIUR e sindacati per i dettagli. Forse inserimenti con riserva.

Aggiornamento GPS 2022: oggi, martedì 5 aprile 2022, è previsto un incontro tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e i sindacati per concordare i dettagli sulla riapertura delle graduatorie provinciali. Speranza di moltissimi docenti e aspiranti tali, l’aggiornamento delle GPS ha rischiato di slittare al 2023, ma grazie alla pressione dei sindacati le graduatorie saranno riaperte, come previsto, quest’anno.

Vediamo quando potrebbero riaprire e le novità in vista.

Aggiornamento GPS 2022: a breve la riapertura

Stando alle ultime indiscrezioni, la riapertura delle GPS dovrebbe avvenire prima del solito. Se negli scorsi anni, l’aggiornamento e i nuovi inserimenti sono stati previsti tra luglio e agosto, quest’anno ci sarà un largo anticipo. Le graduatorie, verosimilmente, saranno riaperte tra pochissimo: tra aprile e maggio 2022.

L’incontro di oggi, tra sindacati e Miur, servirà proprio a discutere degli ultimi dettagli. Tra le notizie certe c’è il fatto che la graduatoria sarà riaperta sia per l’aggiornamento del punteggio si per i nuovi inserimenti. Si potrà presentare una domanda unica per tutte le classi di concorso per le quali si possiedono i requisiti e per una sola provincia in Italia. Le domande saranno esclusivamente online e rimarranno aperte per almeno venti giorni.

Non sono ancora stati definiti i requisii per i nuovi inserimenti, ma è probabile che sarà obbligatorio il possesso dei 24 CFU.

Previsti inserimenti con riserva

Cosa succede se conseguo un titolo dopo la chiusura delle domande? Sembra che i sindacati stiano lavorando per permettere anche a chi conseguirà dei titoli in estate di poter procedere a un inserimento con riserva. Verosimilmente, la data ultima per poter conseguire un titolo e inserirlo nella domanda sarà fissata al 15 luglio 2022.

Per ulteriori dettagli e certezze in merito, tuttavia, si attendono gli esiti dell’incontro di oggi. Le graduatorie provinciali presentate e aggiornate quest’anno dovrebbero avere una validità di due anni.