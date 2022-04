Reddito di cittadinanza, in arrivo pagamento di aprile: le date

Reddito di cittadinanza: dietro l'angolo anche il pagamento di aprile 2022: ecco quando gli interessati riceveranno la somma e altre informazioni.

Reddito di cittadinanza: anche nel corso di questo mese, aprile 2022, chi ha proceduto con l’apposita richiesta riceverà la somma. Ma quando, nel dettaglio? Di seguito le date da segnare in calendario.

Quando verrà corrisposto l’ormai celebre RdC? Aprile non si distingue dagli altri mesi e presenta due date relative all’attesa ricarica. Ecco quali dovranno tenere a mente gli interessati:

dopo il 15 aprile 2022 otterranno la somma tutti coloro che hanno presentato una nuova richiesta o l’hanno rinnovata nel mese di febbraio , in seguito alla scadenza delle prime 18 mensilità del sussidio.

otterranno la somma tutti , in seguito alla scadenza delle prime 18 mensilità del sussidio. dopo il 25 aprile 2022 toccherà, invece, a chi ha già percepito l’assegno almeno una volta, a patto che non siano trascorsi più di 18 mesi dal pagamento della prima rata e a condizione che sia stato aggiornato e presentato il modello ISEE 2022. Andrà ricordato, tuttavia, che il 25 aprile è un giorno festivo: per tale ragione non si esclude un pagamento anticipato di uno o persino due giorni.

Assegno unico: cosa occorre sapere?

Andrà precisato che chi beneficia del Reddito di cittadinanza ma ha proceduto con la presentazione della domanda per l’assegno unico riceverà sulla stessa carta anche la somma relativa a quest’ultimo.

Reddito di cittadinanza: le principali informazioni

Non guasta mai ricordare che il RdC è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Come richiederlo? Gli interessati potranno procedere accedendo all’apposita sezione del sito Inps: per farlo serviranno Pin dispositivo, Spid, Cie o Cns.

Esistono, ad ogni modo, altri canali. Di fatto è possibile richiedere il Reddito anche tramite:

il sito del Ministero del Lavoro (www.redditodicittadinanza.gov.it);

o

2. recandosi presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese;

o

3. tramite Caf o Patronato.

Servirà, infine, sottolineare che la somma mensile andrà spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito ma che eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.