Un siciliano in finale a Italia’s Got Talent: il 12enne Davide Inserra pronto a esibirsi

Un talento tutto siciliano arriva alla finalissima di Italia’s Got Talent: chi è il giovanissimo Davide Inserra.

Un giovanissimo siciliano in finale a Italia’s Got Talent, uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani e in onda su Sky Uno. La Sicilia tifa per Davide Inserra, ballerino siracusano di break dance di soli 12 anni.

Il talentuoso giovane si esibirà proprio questa sera, in occasione dell’atto conclusivo di questa stagione, la finalissima dello show.

Davide salirà sul palco e tenterà di strappare la vittoria agli altri 11 finalisti.

Andrà ricordato che Federica Pellegrini aveva premiato la prima esibizione del giovane, sulle note di Lose Yoursel di Eminem, premendo sicura il Golden Buzzer: così aveva riservato a Davide l’accesso diretto alla finale.