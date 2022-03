Concorso ordinario secondaria: escluso chi non ha Green Pass

Concorso ordinario secondaria: si raccomanda di avere la certificazione verde a portata di mano, pena esclusione.

Concorso ordinario secondaria: ecco le regole per accedere alle aule. Regole che fanno riferimento, nel dettaglio, al possesso del green pass.

Ricordiamo, infatti, che la mancata esibizione della certificazione verde rientra tra le ipotesi di esclusione del candidato dall’aula dove il concorso verrà espletato.

Concorso ordinario secondaria: Green pass a portata di mano

Concorso ordinario secondaria: è stata pubblicata una nota con indicazioni per la presentazione dei documenti da parte dei candidati che devono svolgere le prove scritte.

Nello specifico, nella nota si legge che i candidati dovranno presentarsi nelle sedi d’esame “muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID-19 e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale.”

In particolare, nella nota si ricorda che il Green pass deve essere immediatamente disponibile e a portata di mano per poter effettuare la procedura di verifica. Come accennato in precedenza, infatti, non esibire il Green pass non consentirà al candidato di accedere all’aula.

Cosa portare il giorno della prova?

Oltre al Green pass ogni candidato dovrà necessariamente avere con sé:

un documento di riconoscimento in corso di validità;

il proprio codice fiscale;

la ricevuta di versamento del contributo di segreteria;

una mascherina FFP2 che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale.

Inoltre, ciascun candidato dovrà presentarsi il giorno della prova da solo e senza alcun genere di bagaglio.

Ricordiamo che l prove per il concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado sono giù iniziate il 14 marzo e termineranno il 13 aprile. Il calendario è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione.

I test scritti si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.