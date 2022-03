Concorso ordinario secondaria: cosa portare il giorno delle prove, che prenderanno avvio a breve? Ecco la lista e altri dettagli che occorrerà tenere a mente.

Concorso ordinario secondaria: cosa portare il giorno della prova, sempre più vicino? A partire dal prossimo 14 marzo i candidati si confronteranno con gli scritti relativi alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado.

Le prove si susseguiranno fino al 13 aprile 2022. Ma cosa sarà lecito, anzi necessario, mettere in borsa o dentro il proprio zaino il giorno prestabilito? Di seguito tutti i dettagli.

Concorso ordinario secondaria: cosa portare il giorno della prova

La lista degli oggetti da non dimenticare conta essenzialmente cinque punti. Il giorno della prova occorrerà portare con sé:

una mascherina FFP2 : questa andrà obbligatoriamente indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale . Il dispositivo dovrà coprire correttamente le vie aeree (dunque bocca e naso) . Si esplicita che non sarà possibile indossare mascherine chirurgiche, facciali filtranti o mascherine di comunità;

: questa un documento di riconoscimento in corso di validità;

il proprio codice fiscale;

la ricevuta di versamento del contributo di segreteria : in effetti, per partecipare al concorso, tutti i candidati hanno dovuto versare una specifica tassa;

: in effetti, per partecipare al concorso, tutti i candidati hanno dovuto versare una specifica tassa; il proprio Green pass: in effetti, almeno fino al prossimo 31 marzo 2022, vige l’obbligo di possesso della certificazione verde “base” per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici. Si precisa che il Green pass può essere ottenuto con:

– somministrazione del vaccino;

o

-test antigenico rapido o molecolare negativo;

o

-guarigione da Covid-19.

Altre regole

Inoltre, secondo quanto precisato all’interno del protocollo di sicurezza recentemente pubblicato dal MIUR, ciascun candidato dovrà presentarsi il giorno della prova da solo e senza alcun genere di bagaglio. In caso di situazioni eccezionali, il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, che andrà appoggiato, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula.