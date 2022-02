Prove Invalsi per l’accesso all’università? Arriva la risposta dei Ministeri

Prove Invalsi: gli studenti italiani tornano ad affrontarle ma quando? Serviranno per l'ingresso ai corsi universitari? Di seguito le ultime informazioni in merito.

Prove Invalsi: dopo lo stop dettato dalla pandemia, tornano e verranno affrontate da numerosissimi studenti. Si ricorda che le prove in questione sono uguali in tutta Italia e servono a valutare il generale grado di apprendimento.

Prove invalsi: necessari per l’accesso all’università?

Negli scorsi giorni era stata indicata come concreta l’ipotesi di utilizzare i test Invalsi per l’ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato. Una possibilità, questa, ora ufficialmente smentita dai Ministeri dell’Università della Ricerca e dell’Istruzione.

Di fatto già il Presidente Invalsi Roberto Ricci aveva in precedenza sottolineato come tali notizie non avessero “un loro fondamento”.

“Le Prove nascono − aveva dichiarato Ricci − per dare informazioni alle scuole e agli studenti, in ottica di autovalutazione, riguardo le competenze e i risultati in Italiano, Matematica e Inglese, ma non sono destinate a sostituire le prove di ammissione alle Università”.

Si è trattato, dunque, soltanto di voci a cui non corrisponde alcuna reale ipotesi allo studio.

Prove invalsi: il calendario per le superiori

Gli studenti del quinto superiore dovranno affrontare sia le Invalsi di Italiano e Matematica (ciascuna prova durerà due ore) che il test d’inglese (dalla durata di 150 minuti). Tutti i test si svolgeranno tramite l’utilizzo del computer.

Le date saranno differenti per classi campione e non. Si esplicita che le prime sono quelle che rappresentano il sistema d’educazione: per tale ragione, i risultati di queste classi costituiranno il punto di partenza per valutare l’apprendimento generale sul territorio italiano.

Per queste classi le prove si svolgeranno da martedì 1 marzo a venerdì 4 marzo, oppure dal 7 marzo al 10 marzo: le date variano in base ad alunni e computer disponibili.

Le classi non campione avranno più autonomia: potranno affrontare le prove tra lunedì 1 marzo fino a giovedì 31 marzo.

Anche i ragazzi del secondo superiore dovranno affrontare le Prove Invalsi, sempre al computer. Le classi campione potranno procedere tra mercoledì 11 maggio e venerdì 13 maggio, mentre le classi non campione tra mercoledì 11 maggio e martedì 31 maggio.

Anche i ragazzi della terza media dovranno affrontare questi test di Italiano, Matematica e Inglese. Le classi campione possono scegliere se organizzare le prove tra il 4 al 7 aprile o dall’11 al 13 aprile, mentre le classi non campione potranno sostenere le prove tra il 1° e il 30 aprile.

Nel caso della scuola primaria, gli alunni dovranno affrontare le prove al secondo e al quinto anno, questa volta utilizzando il cartaceo.

Le prove di Inglese e Matematica saranno affrontate dagli studenti di entrambi i gradi nelle giornate di venerdì 6 e di lunedì 9 maggio.

Inoltre gli alunni delle classi campione del secondo anno di scuole elementari venerdì 6 affronteranno anche la prova di lettura relativa all’insegnamento di Italiano.

Solo gli alunni dell’ultimo anno di scuola primaria dovranno invece partecipare anche al test di lingua inglese, che si terrà giovedì 5 maggio.