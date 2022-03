Incidenti Sicilia, 4 feriti e 2 morti in un giorno: perde la vita una ventenne

Due incidenti stradali in un giorno e due vittime: sulle strade siciliane non si fermano gli incidenti stradali. Una delle vittime aveva vent'anni. Inutili i soccorsi.

Ancora sangue sulle strade siciliane: sono due gli incidenti stradali verificatisi nell’ultimo giorno. Il primo sulla Palermo-Catania, tra Villabate e Palermo, dove in uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite all’altezza del centro commerciale Forum. Sei auto sono rimaste coinvolte nello scontro, due vetture si sono ribaltate.

La vittima è Giuseppe Ponte, 71 anni, originario di Palagonia, in provincia di Catania; i quattro diversi feriti sono stati trasportati negli ospedali palermitani. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. L’autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire e alla polizia stradale di eseguire i rilievi per stabilire le responsabilità.

A perdere la vita, invece, sull’asse viario di Milazzo, una ventenne di San Filippo del Mela. Si chiamava Marika Cambria e viaggiava a bordo di uno scooter 125 quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente al traffico.