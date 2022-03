Sicilia, casting per la serie Tv di Valeria Golino: come candidarsi

Casting in Sicilia per la nuova serie tv di Valeria Golino. Di seguito le figure richieste e come è possibile candidarsi per avere l'opportunità di ricoprire un ruolo.

Partono i casting per la nuova serie tv di Valeria Golino ispirata al romanzo “L’arte della gioia”. Quest’ultimo è un romanzo di formazione di Goliarda Sapienza. Dopo circa vent’anni di abbandono, l’opera è stata riscoperta e pubblicata poi nel 1988. La storia racconta la vita avventurosa di Modesta dalle origini all’età adulta.

Per alcuni ruoli della serie tv la redazione è alla ricerca di differenti figure:

una ragazza siciliana tra i 18 e i 20 anni (che in realtà sembra più giovane);

un ragazzino siciliano tra i 12 e i 15 anni;

una bambina siciliana tra gli 8 e i 10 anni.

Chiunque desideri candidarsi dovrà inviare la propria foto in primo piano e una a figura intera. Tutto il materiale richiesto dovrà essere inviato tramite email: lagioiacastingsicilia@gmail.com.