Equinozio di primavera 2022: cos’è e quando sarà

Equinozio di primavera: sta per arrivare ufficialmente la fine dell'inverno, del freddo e del brutto tempo. La primavera è alle porte. Ecco quando sarà l'equinozio.

Equinozio di primavera 2022: l’ultimo giorno di inverno non è lontano. Marzo, infatti, è il mese di rinascita, di rifioritura, tempo in cui la bella stagione si avvicina e le giornate si allungano. Ma nello specifico quando sarà il primo giorno di primavera?

Equinozio di primavera: quando cade

La primavera astrologica nell’emisfero boreale, generalmente, cade tra il 20 e il 21 marzo. La data varia in base al momento dell’equinozio di primavera, ovvero nel momento in cui il sole si trova allo zenit dell’equatore. L’equinozio di primavera del 2022 quest’anno sarà il 20 marzo, esattamente come è avvenuto lo scorso anno. Passato questo particolare fenomeno, rappresentato dal giorno in cui i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra e le ore del giorno e della notte si equivalgono, le giornate inizieranno ad allungare.

Cosa vuol dire equinozio

L’equinozio, che deriva dal latino aequinoctium, a sua volta formato da aequus, (uguale), e da nox (notte), è un evento che si verifica solo due volte all’anno, in primavera e in autunno. Mentre l’equinozio di primavera segna il momento di passaggio dopo il quale le giornate inizieranno ad allungarsi, l’equinozio d’autunno rappresenta il momento dopo il quale saranno le ore di buio ad avere il sopravvento su quelle di luce. Nel giorno in cui nell’emisfero settentrionale si verifica l’equinozio di primavera, in quello meridionale inizia l’autunno.

Pochi giorni dopo l’equinozio di primavera avremo anche il cambio dell’ora, con il passaggio all’ora legale, che quest’anno avverrà nella notte tra il 26 e il 27 marzo. Questo porterà ad avere un’ora di luce in più durante il pomeriggio.

Equinozio di primavera e autunno

Tradizionalmente quando si parla di equinozio ci si riferisce a due momenti precisi dell’anno, che avvengono a settembre e a marzo: se nel primo caso l’equinozio di autunno coincide con la fine dell’estate e l’inizio del periodo autunnale, l’equinozio di primavera è quel momento in cui si chiude l’inverno e comincia la stagione primaverile se si considera il calendario gregoriano, dato che a livello meteorologico la primavera inizia ufficialmente già l’1 marzo, per rendere più agevole la raccolta di dati.

Bisogna però sottolineare che tutto questo accade nell’emisfero boreale, cioè quello a nord dell’equatore, dato che nell’emisfero australe è tutto opposto: l’equinozio di settembre segna l’inizio della primavera e quello di marzo dà il via all’autunno.