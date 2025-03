Meteo Sicilia: il meteo dei prossimi giorni sarà altalenante, si passerà da una giornata di sole con clima primaverile ad una giornata di pioggia con temperature più basse e fredde. Marzo è un mese che porta instabilità nelle temperature e questi giorni ne saranno la piena dimostrazione. Fino a mercoledì molte zone dalla Sicilia verranno caratterizzate da nubi, che fatta eccezione per la giornata di martedì, non porteranno piogge o perturbazioni. Di seguito le previsioni giorno per giorno.

Meteo Sicilia, lunedì 17 marzo

Oggi, il cielo si presenterà parzialmente coperto da nubi sparse, che però non impediranno al sole di splendere. Le nubi, sebbene presenti, non porteranno a precipitazioni e lasceranno spazio a momenti di sereno, contribuendo così a una giornata caratterizzata da un clima caldo e mite, tipico della primavera.

Per quanto riguarda le temperature, Siracusa si conferma la città più calda dell’isola, con punte di 22 gradi durante il giorno e una minima che scenderà a 5 gradi durante la notte. A Catania, invece, si avrà una massima di 21 gradi e un minima di soli 10 gradi! D’altra parte, Enna si troverà ad affrontare una giornata più fredda rispetto agli altri capoluoghi siciliani. Si avrà una temperatura massima di 14 gradi e una minima che potrà scendere vicino agli zero gradi.

Meteo Sicilia, martedì 18 marzo

Domani il meteo cambierà drasticamente, piogge diffuse su gran parte della Sicilia con un abbassamento delle temperature. Solo Palermo e Trapani avranno nubi sparse, senza piogge. Quindi cieli coperti su tutta l’Isola e temperature in forte calo.

Agrigento, pur essendo la città più calda della giornata, avrà comunque 18 gradi di massima, con una minima di 11 gradi , che segnerà un cambiamento rispetto ai giorni scorsi. A Catania pioverà per quasi tutta la giornata, dalle ore 10 alle ore 19. In questo caso di avrà una temperatura massima di 14 gradi ed una minima, durante le ore serali di 12 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 19 marzo

Mercoledì si preannuncia una giornata di meteo variabile per tutta la Sicilia. Alcune città si troveranno con il cielo parzialmente coperto da nubi sparse, mentre altre, come Enna, saranno avvolte dalla foschia. Per quanto riguarda le temperature, le città più calde saranno Agrigento, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, che raggiungeranno i 15 gradi di massima. Al contrario, Enna si confermerà la località più fredda, con una massima di 10 gradi e una minima che scenderà fino a 2 gradi.