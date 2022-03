Giornata dei beni culturali siciliani, anche nel Catanese ingressi gratis: ecco dove

Torna la "Giornata dei beni cuturali siciliani", dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ai Beni Culturali tragicamente scomparso nel 2019. La Regione offre la possibilità di visitare musei e biblioteche gratis: ecco le iniziative nel Catanese.

Torna anche quest’anno la Giornata dei beni culturali siciliani, in ricordo dell’archeologo Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni Culturali dell’Isola dal 2018 tragicamente scomparso il 10 marzo 2019: l’uomo si trovava a bordo del volo Ethiopian Airlines 302, schiantatosi sei minuti dopo il decollo.

In occasione di questa giornata, La Regione Siciliana offre agli abitanti dell’Isola la possibilità di visitare musei, gallerie e biblioteche gratuitamente.

Il prossimo 10 marzo, come spiegato dall’attuale assessore ai Beni Culturali siciliani, Alberto Samonà, serve, specialmente “in giorni difficili come quelli che stiamo attraversando, scossi dai venti di guerra”, a “stimolare la consapevolezza di riconoscersi in una storia antica che ci lega in rapporti di relazione con altri popoli e storie, è un modo per celebrare la cultura del dialogo e della bellezza”.

Nella provincia etnea, tra le attività a disposizione dei cittadini, si può menzionare l’apertura pomeridiana della Biblioteca regionale di Catania, dalle 16:00 alle 19:00, per ammirare l’opera di Jean Pierre Hoüel, “Voyage pittoresque des isles de Sicile, Malte et de Lipari”.

Non solo. Presso il Museo regionale “Saro Franco” di Adrano si potrà visitare, dalle 10:00 alle 13:00 e su prenotazione, il Fondo Librario Antico “Salvatore Imparato”.

Infine, presso il Museo regionale della Ceramica di Caltagirone, su prenotazione, si potrà visitare il laboratorio di restauro museale: sarà possibile ammirare all’opera i restauratori del museo, alle prese con manufatti ceramici e metallici.