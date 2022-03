Meteo Sicilia, pioggia e freddo in arrivo: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia, pioggia e freddo in arrivo nel weekend: dopo una breve parentesi di relativo bel tempo, l'isola sarà colpita da basse temperature e instabilità.

Meteo Sicilia, pioggia e freddo in arrivo nel weekend: l’arrivo del mese di marzo si fa sentire in pieno nel territorio siciliano. Infatti, il tempo è stato particolarmente instabile e continuerà così ancora per un po’, stando a quanto riportato dalle previsioni meteo Sicilia. A giornate relativamente calde e soleggiate, tipiche del periodo pre-primaverile, se ne alternano altre piovose e fredde, ed è proprio questo il caso del prossimo weekend: ecco le previsioni per la regione sicilia.

Meteo Sicilia: venerdì e sabato

Per quanto riguarda la giornata odierna, il cielo si presenterà come nuvoloso o poco nuvoloso sull’intera Sicilia. Infatti, secondo le previsioni meteo, le città siciliane saranno coperte da nubi quasi ovunque, e solo ad Agrigento e Trapani il cielo sarà relativamente più libero. Invece, le temperature resteranno relativamente nella norma, dato che oscilleranno quasi ovunque tra i 5 e i 15 gradi, con l’eccezione di Siracusa e Catania che potrebbero raggiungere anche 18 gradi.

Tuttavia, sabato 5 marzo 2022, le nubi daranno luogo a rovesci di lieve o moderata intensità praticamente su tutta la Sicilia. Infatti, da una punta all’altra dell’isola si assisterà a piogge deboli o isolate, mentre le temperature subiranno solo un lieve calo rispetto al giorno precedente.

Meteo Sicilia: domenica e lunedì

Nella giornata di domenica 6 marzo, il sole tornerà a fare capolino più o meno ovunque in Sicilia. Infatti, su tutte le città siciliane si segnalano nubi sparse per la giornata di domenica, mentre su Ragusa, Trapani e Agrigento il cielo sarà poco nuvoloso. Tuttavia, l’instabilità del giorno precedente si farà sentire soprattutto attraverso un calo delle temperature. Di conseguenza, a Enna la minima toccherà -1 grado, mentre a Caltanissetta, Ragusa e Siracusa si arriverà ad 1 o 2 gradi. In ogni caso, su tutta l’isola le massime non supereranno i 16 gradi.

Infine, l’andamento di ritorno al bel tempo sembra essere confermato per lunedì 7 marzo, anche se le temperature saranno anche più basse del giorno precedente. Infatti, la minima a Caltanissetta ed Enna sarà pari a -2 gradi, mentre a Ragusa il termometro segnerà 0 gradi.

Meteo Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, l’andamento delle condizioni meteo rispecchierà in gran parte quello dell’intera regione siciliana. Il cambiamento più brusco lo si avrà tra oggi e domani, infatti oggi è previsto un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature tra 10 e 18 gradi. Tuttavia, domani arriverà la pioggia sulla città etnea e vi sarà un lieve calo delle temperature.

A proposito della seconda parte del weekend, la domenica catanese sarà caratterizzata da poche nuvole o cielo sereno anche se le temperature continueranno a scendere. Infatti, rispetto al giorno prima con uno sbalzo tra 6 e i 15 gradi che sarà confermato anche per lunedì 7 marzo, anche se accompagnato da un cielo perlopiù sereno.