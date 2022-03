Comune di Catania: bando per 10 tirocini post laurea retribuiti

Il Comune di Catania, in collaborazione con l'Ateneo della città, pubblica un bando per 10 tirocini retribuiti rivolti a giovani laureati: tutti i dettagli.

Il Comune di Catania ha pubblicato un bando per 10 tirocini di formazione e di orientamento, che riguarda la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet. I tirocini sono inquadrati nell’ambito dei progetti inerenti alle discipline tecniche, a tema “Informatizzazione Ufficio Tecnico secondo le direttive dell’Agenzia Nazionale”.

Comune di Catania: 10 tirocini post laurea

I tirocini sono rivolti a laureati in Ingegneria e Architettura da non più di 12 mesi. I progetti si articoleranno in una parte di organizzazione delle informazioni e costruzione della piattaforma base per la banca dati ed, eventualmente, in una parte che mira a definire prassi e procedure inedite, da finalizzare in un saggio scritto.

Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e sarà avviato entro il mese di aprile 2022. Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a cinquecento euro lordi mensili, per un monte ore settimanale di 18 ore.

La selezione

La selezione prevede diversi step e sarà così organizzata:

Valutazione dei titoli : voto di laurea; competenze informatiche certificate; competenze linguistiche certificate.

: voto di laurea; competenze informatiche certificate; competenze linguistiche certificate. Colloquio volto a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie competenze nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi, coerenza dei percorsi di studio e degli argomenti della tesi con le esperienze maturate.

volto a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie competenze nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi, coerenza dei percorsi di studio e degli argomenti della tesi con le esperienze maturate. Prova pratica per valutare il possesso da parte dei candidati di possibili competenze informatiche nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi.

Come presentare la domanda

I candidati dotati dei requisiti dovranno presentare l’istanza di partecipazione mediante il modello allegato al bando. Il candidato o la candidata dovrà presentare la candidatura al Centro Orientamento Formazione & Placement della sede di Catania entro e non oltre il 15/03/2022, per posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.unict.it.

La PEC dovrà contenere: