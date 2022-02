Stasera in Tv: in onda “Transporter 3” e “Ritratto di borghesia in nero”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare in questa serata di venerdì sera alle porte del weekend. Per gli appassionati del cinema, invece, una serie di film in programmazione a Catania.

Transporter 3 [Italia 1, ore 21:20]: Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un senatore ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo.

Malena [Cine 34, ore 21:05]: Malena è una giovane donna in un paesino della Sicilia degli anni ’40. Suo marito è partito per la guerra e sola Malena deve affrontare le dicerie delle donne del paese che la invidiano a causa della sua bellezza. Tra gli uomini del paese che la desiderano c’è anche l’adolescente Renato che la spia tutti i giorni fantasticando incontri amorosi con lei. Quando Malena diventa vedova le dicerie si intensificano e anche la sua famiglia le volta le spalle per salvaguardare l’onore della famiglia. Sola e umiliata da un processo di adulterio intentato da una donna del paese, Malena diventa una prostituta.

Ritratto di borghesia in nero [Cielo, ore 21:15]: Un ragazzo con borsa di studio in musica diventa l’amante di una matura insegnante di pianoforte e fa la corte a una bella fanciulla della ricca borghesia veneziana. In una confezione di lusso la sagra dell’ovvio, un carosello di banalità dove i più biechi luoghi comuni del cinema di denuncia antiborghese si alternano a erotismo permissivo. Dal racconto ‘La maestra di piano’ di Roger Peyrefitte.

Per i più appassionati del grande schermo Cinema Catania offre interessanti film da guardare direttamente al cinema.