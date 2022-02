Madman in concerto in Sicilia: tappa a Zafferana Etnea

Madman fa tappa in Sicilia, nel Catanese: il rapper porterà in tour il suo ultimo lavoro. Ecco tutte le informazioni sulle date e sui biglietti del concerto.

Madman arriva in concerto in Sicilia con il suo “MM4 SUMMER TOUR”, la cui prima tappa prevista il 3 luglio al Rock in Roma. Questa estate il rapper porterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo album, il quarto capitolo della saga cult di mixtape, uscito il 12 novembre 2021.

Lavoro introspettivo, cupo, in qualche modo figlio della pandemia e dei lunghi mesi di lockdown e spaesamento, MM4 vedrà la luce con appuntamenti live. Tra le tappe del tour, una anche in Sicilia e, nello specifico, a Zafferana Etnea, venerdì 12 agosto 2022. Sarà possibile acquistare i biglietti per il tour a partire da domani, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 16.00.

Madman: le date del tour