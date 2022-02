Enea, bando per l’assunzione di 60 figure: opportunità per diplomati e laureati

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile assume. Ecco le figure ricercate e come fare domanda.

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha indetto quattro concorsi finalizzati alla copertura di complessivi 60 posti di lavoro. Le figure ricercate sono molteplici: collaboratori tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori. Il contratto di lavoro previsto sarà a tempo indeterminato e le sedi sono dislocate in diverse Regioni d’Italia.

Le figure ricercate e i requisiti

Nello specifico, l’ENEA è alla ricerca di:

30 collaboratori tecnici enti di ricerca: per questa figura sono richiesti un diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile post-diploma;

per questa figura sono richiesti un diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile post-diploma; 15 collaboratori di amministrazione: anche in questo caso sono richiesti un diploma ed almeno due anni di esperienza;

anche in questo caso sono richiesti un diploma ed almeno due anni di esperienza; 4 tecnologi: in questo caso, invece, sono richiesti un titolo di laurea specialistica attinente, un dottorato di ricerca attinente alla posizione o almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-lauream e, per la sola posizione TC2, l’iscrizione all’albo dei giornalisti;

in questo caso, invece, sono richiesti un titolo di laurea specialistica attinente, un dottorato di ricerca attinente alla posizione o almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-lauream e, per la sola posizione TC2, l’iscrizione all’albo dei giornalisti; 11 ricercatori: richiesti un titolo di laurea specialistica attinente e un dottorato di ricerca attinente alla posizione o almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-lauream.

La domanda

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 11.30 del 24 Febbraio 2022 esclusivamente per via telematica.

I candidati saranno selezionati in base alla valutazione dei titoli e al superamento di un esame colloquio. In caso di un elevato numero di domande potrebbe essere svolta una preselezione che consisterà in quiz attitudinali e/o di cultura generale, anche di conoscenza di base della lingua inglese.