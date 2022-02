ASP Siracusa, assunzioni: aperte posizioni per diverse figure professionali

Asp Siracusa, assunzioni in vista per ricoprire dei ruoli libero professionali all'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale: tutte le informazioni utili.

ASP Siracusa, assunzioni in arrivo all’interno di questa Azienda Sanitaria Provinciale siciliana. Le posizioni aperte riguardano diverse figure professionali e mirano alla copertura di incarichi libero professionali.

Nello specifico, le unità selezionate saranno destinate a contribuire al progetto RCS, Rete Civica della Salute, vale a dire un progetto di inclusione sociale promosso dallo stesso Assessorato Regionale alla Salute. Infatti, il progetto RCS ha lo scopo di creare una rete di cittadini che si sentano responsabili di supportare le politiche pubbliche a proposito di temi quali salute, ambiente e cultura.

ASP Siracusa: le figure ricercate

Nello specifico, l’ASP di Siracusa è alla ricerca di 4 unità che si occuperanno di incarichi che non riguardano direttamente il mondo sanitario. Infatti, si ricercano tre coordinatori interprovinciali dei Referenti Civici e un tecnico esperto informatico. Per quanto riguarda i primi si fa riferimento a delle figure che si occuperanno ognuna delle tre aree territoriali previste, vale a dire:

Palermo, Trapani, Agrigento;

Catania, Messina, Enna;

Caltanissetta, Ragusa, Siracusa.

Gli incarichi proposti avranno una durata di 24 mesi, con impegno settimanale di almeno 28 ore a settimana per i Coordinatori Interprovinciali e 18 ore per il Tecnico Esperto Informatico. Invece, la retribuzione annua lorda sarà pari a 18mila euro per i primi e a 14mila euro per i secondi.

I requisiti

In merito ai requisiti, come sempre essi si dividono in quelli generali, che devono essere posseduti da entrambe le tipologie di figure ricercate, e in quelli specifici, che invece sono diversi a seconda dell’incarico.

Requisiti generali

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;

idoneità fisica ;

; non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della professione;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di licenziamento per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.

Requisiti specifici

Per quanto riguarda gli aspiranti Coordinatori Interprovinciali, essi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea magistrale in Sociologia, Scienze filosofiche, Psicologia, Scienze della comunicazione, Scienze politiche, Sviluppo e cooperazione internazionale;

in Sociologia, Scienze filosofiche, Psicologia, Scienze della comunicazione, Scienze politiche, Sviluppo e cooperazione internazionale; esperienza comprovata da incarichi formali in almeno una delle seguenti attività:

– community management;

– progettazione sociale;

– ruoli di coordinamento in organizzazioni del terzo settore impegnate nell’educazione, educazione alla cittadinanza e/o comunità educanti e/o nel sociale e/o nel sociosanitario, sanitario e ambientale;

– digital marketing e/o storytelling e/o digital media manager.

Invece, per coloro interessati al posto per la figura di Tecnico Esperto Informatico, i requisiti specifici sono i seguenti:

laurea magistrale in Informatica o Scienze dell’informazione;

in Informatica o Scienze dell’informazione; esperienza comprovata da incarichi formali in almeno una delle seguenti attività:

– realizzazione, negli ultimi 5 anni, di almeno un servizio per le pubbliche amministrazioni della stessa tipologia del portale RCS e/o realizzazione di applicazioni web basate su architettura LAMP per comunicazioni e interazioni tra pubbliche amministrazioni e utenza;

– gestione in autonomia di siti o portali per le pubbliche amministrazioni, inclusi gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, all’utilizzo di strumenti di statistica e analisi del traffico e della gestione di sistemi server.

ASP Siracusa: selezione, scadenza e presentazione domande

Per quanto riguarda la procedura di selezione, essa sarà effettuata secondo una valutazione di titoli e anche attraverso il superamento di un colloquio. Invece, per le domande di partecipazione vanno presentate entro il 2 marzo 2022 via PEC presso l’indirizzo email indicato nel bando ufficiale. Inoltre, si consiglia di prendere visione del bando integrale in modo tale da ottenere informazioni maggiori e più specifiche riguardo il concorso dell’ASP Siracusa in questione.

Infine, si ricorda che per eventuali successive comunicazioni sarà sempre necessario fare riferimento al sito istituzionale dell’ASP Siracusa, alla sezione “Amministrazione Trasparente > Albo Pretorio > Adempimenti consequenziali concorsi”.