Stasera in TV :”Non mi lasciare” e “La storia segreta di Lady D”

Inizio settimana pesante? La redazione vi consiglia dei film da guardare in tv e dei titoli da non perdere assolutamente al cinema.

Non mi lasciare [Rai 1, ore 21:30]: Il corpo di un bambino senza vita viene ritrovato nella laguna di Venezia, ad indagare è Elena Zonin che per l’occasione torna nella sua città natale. A Venezia ritrova Daniele un suo amore di gioventù che ora è diventato poliziotto. Elena nel frattempo indaga sulla morte del bambino.

Man of Tai Chi [Mediaset 20, ore 21:05]: Pechino, il giovane Tiger lavora come corriere, ma nel tempo libero è un combattente di arti marziali. Donaka Mark è una poliziotta che indaga su un potente uomo d’affari e cerca di allearsi con Tiger per ottenere il suo obbiettivo, Tiger mostrerà il suo lato più scuro.

Diana – La storia segreta di Lady D [La5, ore 21:10]: Il film racconta gli ultimi anni di vita della principessa del Galles, si racconterà la storia d’amore con il cardiochirurgo Hasnat Khan, all’incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua morte.

Cinema Catania – Ci sono diversi film da non perdere in questo periodo al cinema, ecco una selezione dei principali in programmazione nelle sale di Catania: