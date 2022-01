Cinema, Ficarra e Picone con Toni Servillo per un film ispirato a Pirandello

Toni Servillo e il duo Ficarra e Picone insieme sul set per un film ispirato a "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello.

Tornano sul set Ficarra e Picone, per il nuovo film di Roberto Andò dal titolo “La stranezza“. Il titolo è provvisorio, ma la presenza dei due attori siciliani sul set è confermata, assieme a un altro attore di punta, Toni Servillo. Il film sarà prodotto da Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video.

Medusa Film e Rai Cinema per la prima volta lavoreranno assieme, formando così un accordo nuovo che definirà un progetto innovativo, la sceneggiatura è affidata a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Il film dovrebbe essere ambientato in Sicilia nel 1920 e prende spunto da una delle opere più note di Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Toni Servillo vestirà i panni di Pirandello, Ficarra e Picone saranno rispettivamente Onofrio Principato e Sebastiano Vella, nel cast sono presenti anche: Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi.

La trama

In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo.

L’incontro tra il geniale autore dei “Sei personaggi in cerca d’autore” e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese.