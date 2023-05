Sicilia, al via il casting per il film di Will Geiger: come inviare la candidatura

Nuovo casting in Sicilia per il film "La spiaggia di vetro". Ecco come inviare la candidatura.

Continuano i casting in Sicilia: questa volta sono aperti dalla produzione Indyca Film, per la produzione di un film dal titolo “La spiaggia di vetro”, che verrà girato tra Messina e Villa San Giovanni a partire dal mese di giugno, diretto dall’americano Will Geiger.

Nello specifico si cercano un bambino tra i 9 e i 12 anni e una donna tra i 35 e i 40 anni, che siano originari del centro Africa e residenti in Sicilia.

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo laspiaggiadivetro.casting@gmail.com. In allegato devono essere mandate tre foto, di cui 2 primi piani e una fotografia intera, oltre che i propri recapiti telefonici per essere contattati.

Tra i protagonisti del film, Claudio Castrogiovanni, noto per aver recitato in vari film e fiction, come ad esempio Malena, Il capo dei capi, Il delitto Mattarella, Squadra antimafia – Palermo oggi, Il giovane Montalbano.

Il film racconta la storia di un pescatore, che dopo la morte del figlio decide di tornare in Sicilia per ricostruire il peschereccio di famiglia.