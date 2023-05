Concorso Ministero della Giustizia per ausiliari: posti e requisiti

Concorso 249 posti per categorie protette bandito dal Ministero della Giustizia: i requisiti e le info utili per partecipare.

Il concorso è aperto per la selezione di 249 figure ausiliare scelte tra categorie protette. La distribuzione degli impieghi prevede un certo numero di posti regione per regione- segue la lista:

Abruzzo- 6 posizioni

Basilicata- 4 posizioni

Calabria- 20 posizioni

Campania- 21 posizioni

Emilia Romagna- 14 posizioni

Friuli Venezia Giulia- 1 posizione

Lazio- 54 posizioni

Liguria- 3 posizioni

Lombardia- 47 posizioni

Marche- 5 posizioni

Piemonte- 13 posizioni

Puglia- 21 posizioni

Sicilia- 24 posizioni

Toscana- 10 posizioni

Umbria- 5 posizioni

Valle d’Aosta- 1 posizione

I requisiti

Per accedere al concorso bisognerà soddisfare i seguenti requisiti:

Avere cittadinanza italiana/di paesi membri dell’Unione Europea/un permesso di soggiorno

Essere in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Non essere stato dispensato dall’impiego presso una carica pubblica

Non essere stato escluso dall’elettorato attivo

Possedere l’idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche nell’area degli operatori

Assolvimento dell’obbligo scolastico

La domanda d’iscrizione e le prove

Il processo sarà gestito direttamente dai centri dell’impiego territoriali che smisteranno i concorrenti in base alla richiesta delle varie sedi giudiziarie su base provinciale. Pertanto, basterà rivolgersi a questi ultimi senza dover effettuare ulteriori procedure di iscrizione presso la Pubblica Amministrazione. I candidati disabili dovranno sostenere delle prove della durata di circa 20 minuti atte ad attestare l’idoneità per il posto di lavoro. L’oggetto delle prove sarà l’esecuzione di fotocopie di atti, utilizzando macchine in dotazione all’amministrazione, il prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli o altro materiale dell’amministrazione tutto nelle modalità stabilite dalla commissione esaminatrice preposta al candidato. La commissione esaminatrice comunicherà ai candidati, tramite una lettera, l’arco di tempo (45 giorni) in cui sarà possibile eseguire la prova.

Le mansioni

Il lavoro dei funzionari sarà quello di risolvere problemi di routine utilizzando i mezzi, i metodi, gli strumenti e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione oltre all’assunzione di semplici responsabilità per portare a termine i compiti assegnati nelle varie strutture.