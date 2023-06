Concorsi Sicilia: posizioni aperte in ASP e Università dell’Isola

Concorsi Sicilia: tra le varie opportunità lavorative al momento aperte nell'Isola, ecco i bandi promossi da alcune ASP e Università siciliane.

Concorsi Sicilia: ottime notizie in arrivo per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Infatti sono diversi al momento i bandi aperti da parte di enti pubblici che ricercano personale. Tra questi, per esempio, è disponibile un bando pubblicato dall’ASP di Messina, e ancora uno promosso dall’ASP di Trapani. In aggiunta, anche l’Università di Catania è alla ricerca di personale e ha rilasciato un bando che specifica le posizioni aperte e i requisiti. Ecco tutte le informazioni in merito a questi concorsi Sicilia per avere le idee più chiare sulla questione.

Concorsi Sicilia: ASP di Messina

Il primo dei concorsi Sicilia al momento attivi che è possibile presentare è quello promosso dall’ASP di Messina. Infatti, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è alla ricerca di 32 unità che possano coprire altrettanti posti di dirigente medico nelle seguenti discipline:

quindici posti di dirigente medico di psichiatria;

dieci posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;

due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria;

due posti di dirigente medico di urologia;

due posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza;

un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

Per inviare la propria candidatura c’è tempo entro il prossimo 4 giugno 2023, mentre per ottenere ulteriori informazioni riguardo ai requisiti e alle prove d’esame, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: ASP di Trapani

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa. In particolare, le posizioni disponibili sono le seguenti:

U.O.C. Assistenza farmaceutica territoriale;

U.O.C. Geriatria di P.O. Salemi;

U.O.C. Otorinolaringoiatria P.O. di Trapani;

U.O.C. Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione;

U.O.C. Coordinamento inter-aziendale delle pandemie (C.I.P.);

U.O.C. Centro salute globale.

Per presentare le domande, esclusivamente attraverso la procedura telematica, c’è tempo fino al 15 giugno 2023, mentre per ulteriori dettagli sul concorso, si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile online.

Offerte di lavoro Sicilia: Università di Catania

Infine, tra i numerosi concorsi Sicilia attivi al momento ne è presente uno che riguarda un bando pubblicato dall’Università di Catania. Il concorso mira all’assunzione di 17 ricercatori con contratto a tempo determinato per i seguenti settori:

SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (1 posto);

SECS-P/07 – Economia aziendale (2 posti);

SECS-S/01 – Statistica (1 posto);

SECS-P/01 – Economia Politica (1 posto);

Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali (1 posto);

MED/14 – Nefrologia (1 posto);

BIO/14 – Farmacologia (1 posto);

M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (1 posto);

M-PSI/05 – Psicologia sociale (1 posto);

M-PSI/08 – Psicologia clinica (1 posto);

MED/01 – Statistica medica (1 posto);

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana (1 posto);

L-LIN/01 – Glottologia e linguistica (1 posto);

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana (1 posto);

L-LIN/21 – Slavistica (1 posto);

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale (1 posto).

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione a questo concorso è prevista per l’11 giugno 2023. Per ulteriori informazioni relative al concorso, si suggerisce di prendere visione dei bandi integrali previsti per le singole posizioni.