Lavoro Catania: STMicroelectronics, Ikea e UNICT assumono

Lavoro Catania: sono disponibili per il territorio catanese diverse possibilità lavorative, in diversi settori. Ecco quali per STMicroelectronics, Ikea e l’Università di Catania.

Lavoro Catania: Ikea alla ricerca di personale

La più che nota azienda che opera nel settore mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, è alla ricerca di un addetto/a alle vendite, per un contratto part-time, per cui il/la candidato/a deve possedere i seguenti requisiti:

Amare il contatto con i clienti e relazionarsi con loro in modo cortese e amichevole;

Avere esperienza pregressa in vendita o in attività a contatto con i clienti;

Avere una buona predisposizione relazionale e d'ascolto al cliente e essere disponibile a lavorare in un ambiente dinamico e veloce;

Tra le mansioni richieste per la posizione, il/la candidato/a dovrà:

Assistere i clienti, identificando le loro esigenze e consigliando le soluzioni di arredo che meglio soddisfano i loro bisogni;

Massimizzare la vendita, tenendo la sua area di responsabilità pulita, ordinata, correttamente prezzata e che rispetti gli standard di qualità di IKEA;

Analizzare e gestire, nella maniera più efficiente possibile, gli spazi di vendita.

Per poter presentare la propria candidatura per questa posizione è possibile visitare la sezione “Careers” del sito ufficiale IKEA.

Lavoro Catania: UNICT assume

L’Università degli studi di Catania ha indetto una selezione pubblica, per la stipula di due contratti per la posizione di ricercatore, con un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Si tratta di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso vari dipartimenti dell’Ateneo nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”.

Da giorno 25 maggio 2023, giorno di pubblicazione del bando, decorrono 20 giorni per poter inviare la propria candidatura in via telematica, attraverso il bando di selezione, disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania, nella sezione “Bandi, gare e concorsi“.

Lavoro Catania: STMicroelectronics cerca personale

STMicroelectronics, azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, è alla ricerca di personale sul territorio catanese. La posizione ricercata è quella di Digital Design, per cui il/la candidato/ a si inserirà in un ambiente dinamico e multiculturale che richiede autonomia e approccio orientato al risultato. Tra i requisiti richiesti :

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica/Elettronica o titolo di studio superiore ;

; Forti ed efficaci capacità analitiche e di problem solving;

Conoscenza di base su HDL (VHDL o Verilog) è un vantaggio, così come i linguaggi di scripting (PERL, Python).;

Nozioni sulla programmazione su STM32 sono un vantaggio;

Lingua Inglese, livello base.

Per maggiori informazioni sarà necessario collegarsi sul sito ufficiale dell’azienda per poter inoltrare al tempo stesso la propria candidatura.