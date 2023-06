Sconti studenti universitari: le offerte di giugno 2023

Sconti studenti universitari: anche a giugno 2023 sono diverse le offerte attive, sui prodotti ed i servizi più disparati. Di seguito le proposte più allettanti.

Sconti studenti universitari: anche per il mese di giugno 2023 sono previste diverse offerte per gli studenti. Sarà possibile, quindi, acquistare disparati prodotti ad un prezzo vantaggioso. Di seguito alcuni esempi delle offerte più interessanti, per diversi servizi e prodotti.

Sconti studenti universitari: le offerte Oceans Apart

Oceans Apart è un brand specializzato in Activewear moderno di elevata qualità, perfetto per lo sport ma indossabile anche tutti i giorni. Per gli studenti universitari l’azienda propone diverse offerte, di cui usufruire durante il mese di giugno 2023:

fino al -35% + un accessorio sportivo gratis da 30€;

+ un accessorio sportivo gratis da 30€; -30% + pantalone gratis da 65€;

+ pantalone gratis da 65€; sconto del -35% + una felpa in regalo.

Per ottenere queste agevolazioni basta registrarsi al sito UniDAYS.

Sconti studenti universitari: Adidas

Anche Adidas, azienda multinazionale tedesca che produce calzature, abbigliamento e articoli sportivi, propone degli sconti per gli studenti universitari che si registrano al sito UniDAYS. In particolare, si tratta di un’agevolazione del -35% sugli articoli a prezzo pieno: un’ottima occasione per aggiornare il proprio guardaroba per la stagione estiva alle porte.

Sconti studenti universitari: Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud è un insieme di software e servizi cloud dedicati alla fotografia, il disegno grafico, il montaggio video, la creazione di contenuti per il web e altre applicazioni creative. L’app è sviluppata e distribuita da Adobe e, in occasione di giugno 2023, è in corso un’offerta limitata. Si tratta del -45% sul programma, che potrebbe interessare gli studenti più creativi che decidono di cimentarsi in una delle attività proposte.

L’offerta Evernote

Evernote è un’applicazione molto utile per prendere appunti, organizzare, gestire le attività e archiviare. Sviluppata da Evernote Corporation, che ha sede a Redwood City, in California, l’app consente ai propri utenti di creare note, contenenti testo, disegni, fotografie o contenuti web salvati.

Grazie a questa applicazione, le informazioni possono essere intercettate facilmente, organizzate in modo automatico, essendo accessibili sempre e ovunque, sui dispositivi Microsoft Windows, macOS, Android, iOS.

Lo sconto offerto è del -40% e riguarda Evernote Professional.

Viaggiare Risparmiando

Diversi sono gli sconti per gli studenti anche per quanto riguarda il mondo dei viaggi. Per esempio, FlixBus offre uno sconto del -11% sull’app. Agevolazioni del -10% anche per il sito Hotels.com e Intrepid Travel.