Università di Messina: tre nuovi corsi di laurea per l’anno accademico 2023-2024

L'offerta formativa diventa sempre più ampia presso l'Ateneo siciliano, verranno aggiunti per l'anno accademico 2023-2024 ben tre nuovi corsi di laurea.

Con una platea piena di studenti, provenienti da ben 70 paesi nel mondo, l’Università di Messina è pronta ad accogliere una community internazionale, e da il via alle iscrizioni per l’anno accademico 2023-2024.

L’università di Messina conta: 12 dipartimenti, 15 dottorati e 22 master, e anche 94 corsi di laurea, quest’anno si aggiungeranno alla lista tre nuovi corsi di Laurea Magistrale: si tratta del corso in Diritto dell’Innovazione e della Sostenibilità presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il corso in Ingegneria Gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria e il corso in Biotecnologie Veterinarie presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Per conoscere i termini di scadenza delle immatricolazioni ai vari corsi di laurea a numero programmato, si consiglia di consultare i bandi dei vari corsi, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per immatricolarsi ai corsi di laurea ad accesso libero senza aggiunta della mora.

L’ offerta formativa dell’Università di Messina è piuttosto vasta: ci sono corsi a numero aperto e a numero chiuso, oltre che corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, ma anche percorsi di post-laurea come: dottorati, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento.

Molti corsi sono pensati per chi vuole seguire un percorso formativo ben definito, altri permettono invece di partecipare all’iscrizione all’albo professionale, invece i corsi con “Doppio titolo”, sono organizzati con la collaborazione di un’istituzione straniera, questi corsi permettono di acquisire un doppio titolo di laurea, uno italiano e uno straniero.