Isee studenti universitari: come si ottiene

Isee studenti universitari è fondamentale per chi è iscritto ad un Ateneo Statale ai fini di poter calcolare e pagare le tasse universitarie in base al proprio reddito Isee. Ecco tutte le info utili per richiederlo.

Isee 2023: come ottenerlo

Per ottenere Isee per studenti universitari, lo studente stesso o un meno della famiglia dovranno richiederlo al Caf, da un commercialista o all’Inps che provvederà a rilasciare il Dsu ovvero la dichiarazione sostitutiva unica necessaria ai fini del calcolo della situazione reddituale del modello Isee.

Per il calcolo sarà possibile anche procedere con la compilazione online sul sito dell’Inps e sarà quindi necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti utili ad inserire i dati relativi al proprio nucleo familiare e ai redditi relativi.

Documento per richiedere Isee studenti universitari

Per il calcolo del modello Isee studenti universitari, tuttavia, è necessario presentare alcuni documenti importanti. Tra questi è necessario essere in possesso di:

stato di famiglia;

codice fiscale;

documento d’identità valido;

ultima dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730);

certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex Cud);

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;

saldo contabile dei depositi bancari e postali;

estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2021;

azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;

dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;

contratto di assicurazione sulla vita.

I documenti necessari dovranno essere relativi a tutti i componenti del nucleo familiare ma sarà importante specificare, al Caf o al commercialista, che il modello Isee richiesto dovrà essere valido ai fini delle prestazioni di diritto allo studio universitario.

Le scadenze

Importante da tenere a mente sono le scadenze relative all’inserimento dell’Isee sul proprio portale universitario. Dunque, in questo caso, è opportuno leggere la guida studenti del proprio ateneo per venirne a conoscenza e caricare o confermare il proprio Isee per calcolare le tasse unviersitarie.