Sconti studenti universitari: le offerte di luglio 2023

Sconti studenti universitari: il mese di luglio 2023 offre diverse opportunità uniche per gli studenti, tra sconti e vari vantaggi dedicati a chi studia all’università. Di seguito alcuni esempi delle offerte più interessanti, per diversi servizi e prodotti di varie tipologie, da quelli tecnologici ai capi di abbigliamento.

Sconti studenti universitari: l’offerta Samsung

Le vacanze non hanno neanche il tempo di iniziare che già Samsung annuncia un “back to school” anticipato: la società di elettronica multinazionale sudcoreana con sede a Suwon, tra i maggiori produttori mondiali nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha infatti già attivato delle ottime offerte per il rientro a scuola.

Su Samsung Student, si trovano in promo Telefonia e Monitor in promo: acquistando su Samsung Student col codice sconto BTSPROMO, infatti, si avrà l’opportunità di acquistare un prodotto promozionato per un ulteriore 10%.

Sconti studenti universitari: Adidas

Anche Adidas, la nota e apprezzata azienda multinazionale tedesca che produce calzature, abbigliamento e articoli sportivi, propone degli sconti per gli studenti universitari: solo, però, per chi si registra al sito UniDAYS.

In particolare, si tratta di un’agevolazione del -35% sugli articoli a prezzo pieno: un’ottima occasione per aggiornare il proprio guardaroba per la stagione estiva già in corso e sfoggiare i nuovi acquisti durante le vacanze, in Italia o all’estero.

Sconti studenti universitari: la promo Levi’s

La Levi Strauss & Co. è una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento con negozi in più di 110 paesi, conosciuta anche come “la madre dei Jeans”, in quanto fondata nel 1853 da Levi Strauss, un immigrato tedesco di origine ebraica.

In occasione dell’inizio del mese di luglio 2023, la nota azienda di abbigliamento ha deciso di offrire diverse scontistiche dedicate agli studenti. In particolare, si tratta di sconti fino al 50%, con un -10% extra, solo per chi studia all’università. Un’occasione unica da non perdere se si è amanti dei jeans.