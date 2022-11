Sicilia, si cerca una ragazza per un nuovo film: i dettagli

Si cerca in Sicilia una ragazza per un nuovo film. Di seguito tutti i dettagli, i requisiti della ragazza e come candidarsi.

In Sicilia si cerca una ragazza che abbia tra i 18 e i 30 anni per un nuovo film. Ad aprire le selezioni per un nuovo film in programma nel 2023 è la Dakota Film Lab che cerca una ragazza di origini siciliane. Ecco come inviare la candidatura e i requisiti.

Il requisito fondamentale per chi si candida è saper nuotare e avere confidenza con l’acqua. Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo castingprojectsicilia@gmail.com allegando in un file i propri dati personali (nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza, numero di cellulare e email) e due foto recenti: una in primo piano in cui si veda bene il viso senza trucco e una foto a figura intera. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre 2022.