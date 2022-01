Covid, in Sicilia scuole chiuse in alcuni comuni: si ritorna alla Dad

I Sindaci di alcuni comuni siciliani hanno firmato un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e il ritorno alla Dad per contenere i contagi da Covid-19.

I Sindaci di alcuni comuni siciliani hanno deciso in autonomia di chiudere le scuole a causa dell’elevato numero di contagi da covid-19. Tuttavia, le lezioni proseguiranno a distanza per evitare ulteriori positivi.

A tal proposito, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione per 42 nuovi comuni. Infatti, come si legge nelle Faq del Governo, in zona arancione e rossa si potrà procedere con la Dad per quanto riguarda le scuole.

Ma, i Sindaci di alcuni comuni che non hanno fatto passaggio in zona arancione hanno deciso di chiudere le scuole, nonostante i comuni non siano in zona arancione, e di procedere con la didattica a distanza per contenere i contagi da covid-19. Nello specifico si tratta dei comuni di: