Calendario 2022, tutti i ponti e le festività da segnare

Calendario 2022 ricco di ponti. Ecco la sintesi delle festività da segnare e di tutte le occasioni per andare in vacanza nel prossimo anno solare.

Il 2021 ormai è quasi alle spalle e tra poche ore si inaugurerà un nuovo anno solare. Se il buongiorno si vede dal mattino, almeno dal punto di vista vacanziero il calendario 2022 sembra promettere meglio del 2021. Torneranno infatti diversi ponti che la combinazione avversa dei giorni della settimana ci ha negato nell’anno ormai alla fine.

Dovrebbero essere circa 45 i giorni di vacanza nel calendario 2022, tra domeniche e festivi. Vediamo quindi quando cadono i giorni festivi e i ponti per il 2022.

Calendario 2022: i giorni festivi e i ponti

Il 1° gennaio, Capodanno 2022, cade di sabato, ma poco male. I vacanzieri possono rifarsi già durante la settimana. L’Epifania cade di giovedì e questo molto probabilmente significherà ponte per numerosi lavoratori, a partire dal settore della scuola, che riaprirà a partire da lunedì 10 gennaio.

Per i cittadini catanesi la vacanza successiva è la festa patronale di Sant’Agata. Anche se non si svolgeranno le consuete celebrazioni, la festa cade giovedì 3 febbraio e durerà fino a sabato 5. Questo significherà per molti lavoratori della zona etnea un rientro a lavoro posticipato a lunedì 8 febbraio.

Cadrà abbastanza tardi, invece, Carnevale. Secondo il calendario 2022 la data prevista dovrebbe essere il 1° marzo. Quaranta giorni dopo è Pasqua, festa di rinascita nel pieno della primavera. I giorni da segnare sul calendario sono domenica 17 e lunedì 18 aprile.

Una settimana dopo è già tempo di altre vacanze, per la Festa della Liberazione, il 25 aprile. Quest’anno cade di lunedì, quindi si prospetta un ponte lungo di tre giorni per molti liberatori. Il Primo Maggio, invece, è domenica.

La festività 2022 successiva è il 2 giugno, Festa della Repubblica. Per tutti coloro che potranno prendere le ferie, sarà vacanza dal 2 giugno, giovedì, fino a domenica 5 giugno.

Possibilità di ponte anche a Ferragosto. Il 15 cade di lunedì e si prospetta un ponte di 3 giorni, anche se molti italiani per allora saranno già in ferie.

La festa di Ognissanti, il 1° novembre, cade di martedì e molti prenderanno le ferie per godere di un ponte lungo già a partire dal sabato precedente. Idem per l’Immacolata, 8 dicembre, anche in questo caso martedì.

Festività e ponti 2022: il calendario completo