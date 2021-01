Calendario 2021, zero ponti in vista: ecco tutti i giorni festivi

Calendario 2021 avaro di ponti. Una pessima notizia per gli italiani già vogliosi di recuperare il tempo perduto a causa dell'emergenza sanitaria nel 2020.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il calendario 2021 non promette bene sotto il punto di vista vacanziero. Il calendario dell’anno appena cominciato sembra irridere le speranze di ripresa, di viaggi e di libertà, con zero ponti all’orizzonte.

Festività come Ferragosto o la Festa della Liberazione, per esempio, cadono di domenica. Altre, come il Primo Maggio e il 25 dicembre, di sabato. Va un po’ meglio ai catanesi, dato che Sant’Agata cade venerdì 5 febbraio. Ecco, di seguito, il calendario con le principali festività del 2021.