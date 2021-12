Stasera in TV: in onda “I fratelli De Filippo” e “Una notte da leoni 3”

Serata di riposo prima dell'ultimo dell'anno: quale opzione migliore di un bel film da vedere sul divano per rilassarsi al meglio? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione TV di questa sera.

I fratelli De Filippo [Rai 1, ore 21.25]: Film di Sergio Rubini del 2021, che riprende la storia dei fratelli più famosi della drammaturgia napoletana. Ambientato all’inizio del Novecento, racconta la vita dei tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, intrecciata con quella del notissimo Eduardo Scarpetta.

Rigoletto al Circo Massimo [Rai 3, ore 21.20]: Versione cinematografica dell’opera classica, che prevede una contaminazione di alto livello di generi e linguaggi, gestita dalla magistrale regia di Michieletto.

Hellboy [Rai 4, ore 21.20]: Per gli amanti del genere fantastico, ecco che ritorna un grande classico come Hellboy. Ambientato nel 1944, quando un gruppo di nazisti crea un bambino dalle sembianze demoniache in seguito ad un rituale magico. Il bambino viene salvato dal dottor Broom che lo cresce fino a diventare un detective dai grandi poteri.

Will Hunting – Genio Ribelle [Italia 1, ore 21.20]: Pellicola del 1997 con attori stellari quali Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck. Un giovane ragazzo dalle qualità intellettive molto avanzate e con una spiccata memoria fotografica conduce una vita bevendo birra e pulendo pavimenti al MIT. Tuttavia, un giorno viene scoperto da un professore mentre risolve un complesso problema matematico.

Una notte da leoni 3 [Canale 20, ore 21.05]: Un grande classico della commedia americana, si tratta del terzo capitolo della saga che riprende le dis-avventure di Phil, Stu, Doug e Alan. Per questo film, dopo essere stati a Las Vegas e in Thailandia, le scene riprendono un particolarissimo viaggio on the road.