Meteo Sicilia Capodanno, arriva l’anticiclone e torna il caldo: attesi anche 21°

Meteo Sicilia: un inatteso ciclone africano farà respirare aria di primavera. Sarà un Capodanno mite con temperature fino a 21°. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia Capodanno: nei giorni di festa previsti sole e temperature primaverili.

Secondo quanto riportato dagli esperti de IlMeteo.it, già da domani e almeno fin dopo Capodanno, l’improbabile arrivo dell’anticiclone africano dovrebbe qui portare un evidente aumento delle temperature che dovrebbero risultare, così, tutt’altro che invernali. Al contrario, nebbia soffocante caratterizzerà la Val Padana.

Un clima mite dovrebbe caratterizzare, più in generale, le zone meridionali. In questi giorni, alcune provincie siciliane dovrebbero raggiungere anche 20°, con cieli prevalentemente sereni. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni meteo per questo fine settimana.

Meteo Sicilia Capodanno: le temperature

Nel corso di questi giorni, le temperature vedranno un graduale aumento. La giornata più calda dovrebbe essere proprio la prima dell’anno, quando le temperature massime (secondo IlMeteo.it) saranno di:

20° a Catania ;

; 19° ad Agrigento e Messina;

21° a Siracusa.

Solo nelle province di Palermo e Trapani sono attese nubi sparse, con temperature di 14/16 gradi. Cambia la situazione nel corso della giornata di domenica 2 gennaio, con qualche addensamento di nubi basse lungo le coste.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

In tutta l’Isola, dunque, si attende un clima tipico del mese di maggio, piuttosto che di dicembre. La giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre, registra ancora qualche instabilità con piogge e schiarite ad Enna e Messina, mentre le altre provincie presenteranno nubi sparse o cielo poco nuvoloso. Si ricorda che negli scorsi giorni è stata diramata una nuova allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali.

Sarà a partire da domani, 30 dicembre, che la situazione migliorerà nettamente in tutto il territorio siciliano. Inizierà a farsi sentire l’alta pressione, specialmente ad Agrigento, Catania, Messina e Siracusa. Previsto cielo sereno per tutto il giorno, con temperature che vanno dai 18/19 gradi.

Per l’attesissima vigilia di Capodanno non ci saranno spiacevoli sorprese. Il tempo resterà mite per tutta la giornata, notte compresa. Le temperature minime dovrebbero oscillare tra i 7 e i 13 gradi, fatta eccezione per Caltanissetta, Enna e Ragusa che registrano temperature più basse. In quasi tutte le province sarà presente vento moderato, ma con bassa intensità.