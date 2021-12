Super Green pass, dalle palestre ai bar: ecco dove è obbligatorio

Super Green pass, dagli spettacoli ai mezzi. Di seguito tutte le informazioni necessarie riguardanti la certificazione verde rafforzata.

Il Super Green pass è ormai necessario in Italia, soprattutto dopo le restrizioni che riguardano il decreto natalizio. Sono tantissimi i luoghi dove serve la certificazione verde rinforzata: palestre, ristoranti, stadi, bar, cinema e teatri. Con la nuova variante Omicron e con l’aumento dei contagi la certificazione verde è ormai fondamentale.

Cos’è il green pass rafforzato?

Per Green Pass rafforzato o Super Green pass, si intende la Certificazione verde che prova la vaccinazione o la guarigione dal covid-19. Si esclude l’effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari. Gli unici esenti sono i bambini con età inferiore ai 12 anni e per tutti coloro che hanno una certificazione medica. Il Super Green Pass è richiesto in tutte le regioni italiane, per accedere a varie attività e servizi. Fino al 31 marzo 2022 data di fine dello stato d’emergenza, la certificazione verde rinforzata è richiesta anche nei ristoranti e nei bar per consumare al banco nei luoghi chiusi.

Super Green Pass, ecco cosa cambia dopo il 10 gennaio

Da giorno 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 il Super Green pass è necessario:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre (a oggi, l’accesso a questi luoghi è consentito con il Green Pass base in zona bianca e gialla);

al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Novità sulle mascherine

L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in tutta Italia. Anche all’aperto fino al 31 gennaio 2022, ma fino alla fine dello stato d’emergenza previsto per il 31 marzo 2022 è necessario utilizzare la mascherina Ffp2 per accedere agli spettacoli che si svolgono all’aperto, al teatro, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento. Si deve indossare la mascherina Ffp2 anche per partecipare alle competizioni sportive. Anche sui mezzi sia a lunga percorrenza sia sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2