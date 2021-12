Riscatto laurea agevolato INPS: cos’è e come fare domanda

Riscatto laurea agevolato: è possibile convertire gli anni universitari in anni contributivi. Ma come procedere al calcolo e all'invio della domanda?

Riscatto laurea agevolato: ecco come fare domanda direttamente dal sito INPS.

Il riscatto della laurea è un’opportunità resa disponibile dall’INPS per trasformare gli anni universitari in anni contributivi. Ciò permette di integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Riscatto laurea agevolato: cos’è

Il nuovo sistema differisce dal riscatto ordinario di laurea. Infatti, prevede un risparmio fino al 70% in meno, ma solo per i periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.

Andrà ricordato che la condizione essenziale per riscattare la laurea è il possesso del titolo di studio. Dunque, possono accedere al riscatto agevolato INPS della laurea tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio universitario. Inoltre, possono fare domanda anche gli inoccupati, cioè coloro che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad una gestione previdenziale.

Come inviare la domanda

La domanda di riscatto degli anni del corso di studi universitario può essere inviata:

tramite il sito web dell’INPS , autenticandosi con le proprie credenziali dispositive: Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;

, autenticandosi con le proprie credenziali dispositive: Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; tramite il call center dell’INPS, chiamando il numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare;

chiamando il numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare; tramite un patronato.

Si può pagare l’onere di riscatto utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA, stampabile attraverso il Portale dei pagamenti, accedendo al sito dell’Inps tramite le proprie credenziali di autenticazione.

Come calcolarlo

Per capire come calcolare l’onere del riscatto laurea agevolato bisogna sapere, anzitutto, se il corso legale di laurea si colloca in un periodo da valutare col sistema retributivo oppure contributivo.

Nello specifico: