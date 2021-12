Bonus bollette luce e gas 2022, sconti e pagamento in 10 rate: per chi

Bonus bollette luce e gas 2022: sconti e possibilità di rateizzare le fatture. Così si tenta di aiutare i cittadini: tutte le informazioni sull'agevolazione.

Bonus bollette luce e gas: è l’aiuto ora potenziato con cui si tenterà di contrastare gli aumenti. Prevista, inoltre, la possibilità di rateizzare i pagamenti. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus bollette luce e gas: cosa succede nel 2022?

In primo luogo, occorrerà ricordare che con “bonus bollette luce e gas 2022” si fa riferimento ad un’agevolazione che prevede:

la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema;

l’opportunità di dilazionare il pagamento in 10 rate;

lo sconto sull’Iva per il metano (applicata un’aliquota Iva del 5% per i consumi relativi ai primi tre mesi del 2022).

Nello specifico, nel corso dei primi tre mesi del 2022, si annulleranno gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, per famiglie e piccole imprese. Per quanto riguarda i nuclei familiari, si esplicita che ARERA applicherà automaticamente lo sconto.

Rateizzazione: per chi?

È stata già menzionata la nuova possibilità di suddividere il pagamento in più rate. In particolare, questa spetterà a chi vive difficoltà economiche e riguarderà le fatture emesse dall’1 gennaio al 30 aprile 2022: si potrà rateizzare, tuttavia, per un periodo massimo di 10 mesi.

L’Autorità di regolazione per energia si occuperà, poi, di stabilire la periodicità dei pagamenti e, con essa, tutti gli altri dettagli in merito alla formula di rateizzazione.

ARERA (la stessa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dovrebbe presto fornire ulteriori informazioni su requisiti e modalità di richiesta.

Bonus bollette: chi può richiederlo?

Sarebbe sbagliato credere che tutti possano ottenere il bonus bollette. Restano, di fatto, validi i seguenti requisiti:

Isee sotto gli 8.265 euro (o un Isee di 20.000 euro annui per nuclei con almeno 4 figli); dimostrare di essere in precarie condizioni di salute e, per tale ragione, di dover usufruire di apparecchiature elettromedicali; percepire il reddito o la pensione di cittadinanza;

Come richiedere il bonus bollette?

Per ottenere il bonus bollette per il primo trimestre del nuovo anno non sarà necessario presentare una domanda specifica. Basterà un’attestazione Isee valida per far sì che il bonus venga riconosciuto dai fornitori in maniera automatica, in bolletta.