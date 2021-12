Capodanno 2022, eventi annullati in tutta Italia ma non a Messina

In tutta Italia, gli eventi in piazza per Capodanno sono stati annullati per evitare la risalita dei contagi: rara eccezione, la città di Messina e il suo concerto di fine anno.

Il Capodanno 2022 si prospetta non molto diverso dallo scorso anno: per il secondo anno consecutivo, le festività di fine anno saranno condizionate dal Covid. Infatti, sebbene rispetto al 2021 quest’anno si possa parlare di una relativa “rilassatezza”, la curva dei contagi è rapida crescita in tutto il Paese. Inoltre, l’arrivo della variante Omicron sembra destare non poca preoccupazione anche in Italia.

Capodanno 2022: eventi annullati

Per questo motivo, nonostante al momento non ci siano particolari restrizioni per le festività, molte città italiane hanno già annullato gli eventi che avevano progettato per l’arrivo del 2022. Questa tendenza è presente in tutta Italia: da Nord a Sud, le principali città italiane hanno annullato i concerti e in generale gli eventi per il Capodanno che avrebbero potuto causare assembramenti.

Così, niente concerto a Roma, Milano, Bologna e Napoli, mentre a Rimini si potrebbe optare per eventi diffusi con ingressi contingentati e dj set. Annullati anche i mercatini natalizi in alcune città, mentre in altre, come a Bolzano, si accede solo se muniti di green pass e braccialetto. Inoltre, a Padova, Treviso e Venezia saranno proibiti i fuochi d’artificio.

La situazione in Sicilia

La Sicilia non fa di certo eccezione: infatti, anche nelle principali città dell’Isola gli eventi canonici di Capodanno 2022 non avranno luogo. Le motivazioni principali sono le stesse un po’ ovunque: dal rischio di aumento dei contagi alle difficili condizioni economiche in cui versano i comuni.

Così, i concerti sono stati annullati nelle città dove erano stati previsti, e in altri casi si è presa la decisione netta di non organizzarne. A Palermo, per esempio, non ci sarà nessun concerto in piazza Politeama, mentre ad Agrigento, la prefetta Cocciufa ha preventivamente vietato ogni evento che possa causare assembramenti. Solo in pochi casi si prospettano degli eventi, già previsti nei programmi delle festività natalizie. A Ragusa e Trapani il programma prevedeva dei concerti in piazza, sui quali tuttavia non sarebbero arrivate delle conferme di svolgimento.

Capodanno 2022: Messina fa eccezione

Un caso che sta facendo molto discutere è quello di Messina, dove il concerto di Capodanno 2022 in piazza resiste. Infatti, sebbene negli scorsi giorni si pensava ad un possibile annullamento, ieri la notizia è stata smentita e ad oggi il concerto in piazza Duomo è confermato.

Gli ospiti che interverranno saranno Carmen Consoli e Nino Frassica con I Los Plaggers Band. Inoltre, ci saranno anche i ballerini del Marvan Dance Group di Mariangela Bonanno. E anche giorno 30 dicembre alle 21 ci sarà un concerto, con Achille Lauro come star. L’amministrazione messinese non sembra voler cedere sull’argomento, ma bisognerà attendere le nuove direttive del Governo per avere la conferma sulla possibilità di tenere concerti in piazza.