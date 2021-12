A 25 anni arriva la sesta laurea: nuovo traguardo per Samuele Cannas

Ha dell'incredibile la storia di Samuele Cannas, il caparbio studente di 25 anni che ieri ha conseguito la sesta laurea.

Conseguire entro i 25 anni ben 6 lauree: puntava a questo lo studente universitario Samuele Cannas.

Obiettivo, questo, raggiunto giusto nella giornata di ieri, quando Samuele ha conseguito la licenza magistrale della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. La notizia è stata data dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post sulla propri pagina Facebook.

Mazzeo ha ricordato la storia del giovane, originario di Cagliari, e si è congratulato con lui per l’importante traguardo raggiunto.

“Dopo la laurea in medicina e chirurgia, le lauree in biotecnologie e ingegneria biomedica, la magistrale in biotecnologie e la laurea in pianoforte al conservatorio, ieri con la licenza magistrale del Sant’Anna – ricorda Antonio Mazzeo – ha conseguito il suo ultimo e sesto titolo di studio, tutti con lode.

E quando mi ha scritto di avercela fatta ed aver raggiunto il suo traguardo mi ha davvero emozionato”.