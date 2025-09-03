1 settembre 2025: primo giorno per tutti gli studenti iscritti a medicina, prende il via il semestre filtro! I nuovi studenti in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, secondo i dati raccolti, sarebbero circa 53.825 di cui il 70% studentesse. Il maggiori numero di iscritti si registra alla Sapienza, con circa 4810 nuove matricole. A seguire la Federico II di Napoli con 3140 studenti, Bologna (2635), Padova (2629) e Torino (2321).

Le prime direttive

Si ricorda che per tutti gli studenti la selezione sarà rimandata di qualche mese. E a tal proposito i futuri medici dovranno superare tre esami fondamentali previsti nel semestre filtro: Chimica e Propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ogni esame darà diritto a 6 crediti formativi universitari (CFU), per un totale complessivo di 18 CFU. Al tal proposito, si ricorda che le prove saranno identiche su tutto il territorio nazionale e si svolgeranno in contemporanea nello stesso giorno sono infatti previsti due appelli: il primo il 20 novembre, il secondo il 10 dicembre. Ogni prova consisterà in 31 quesiti, 15 a scelta multipla e 16 a completamento. Le prove dovranno essere svolte in 45 minuti.

In seguito agli esiti degli esami, verrà stilata una graduatoria nazionale. I posti disponibili, in crescita rispetto agli anni precedenti, sono poco più di 24.000.

Il voto necessario per superare i test

il voto verrà espresso in trentesimi con la possibilità di lode. Ricorda però che per entrare in graduatoria servirà almeno un 18/30 in ciascun esame. E solo chi supererà tutte e tre le prove potrà accedere al secondo semestre. La tensione tra gli studenti è già alta se si considera che i posti disponibili, 24mila a livello nazionale, sono meno della metà degli attuali scritti. Si ricorda però, che chi non riuscirà a rientrare in graduatoria, ma avrà comunque ottenuto la sufficienza, potrà proseguire il percorso nel corso a fine scelto conservando i crediti acquisiti.