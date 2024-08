Test Medicina 2024: gli aspiranti medici conoscono già il punteggio raggiunto nella prova di ammissione, cominciando già farsi un’ idea di quello che potrà essere il punteggio minimo per poter entrare. Ora, non resta che pensare alla scelta delle sedi che si può effettuare entro e non oltre il 2 settembre.

La graduatoria definitiva verrà, invece, resa nota il 10 settembre

Test Medicina 2024: come scegliere le sedi

Nella scelta delle sedi è importante l’ordine di preferenze, che determinerà l’ammissione, sempre a seconda del punteggio raggiunto. Per poterlo fare, bisognerà accedere al portale CINECA, presso la propria area riservata.

Per la scelta delle sedi è importante che gli aspiranti medici considerino alcuni fattori importanti come la distanza da casa, la qualità dell’ateneo e i servizi che offre, tra cui opportunità di stage e tirocini, e la probabilità d’ingresso, in base ai punteggi.

L’assegnazione dei posti disponibili sarà stabilita attraverso la graduatoria definitiva che uscirà il 10 settembre.

Test Medicina 2024: come sarà composta la graduatoria

Nella graduatoria definitiva che uscirà il 10 settembre, accanto a ogni nominativo compariranno i seguenti stati:

Assegnato : permette al candidato di immatricolarsi nella sua prima scelta di università;

: permette al candidato di immatricolarsi nella sua prima scelta di università; Prenotato : il candidato ha un posto garantito, ma non nella prima scelta e può decidere se immatricolarsi nell’università assegnata o attendere eventuali cambiamenti;

: il candidato ha un posto garantito, ma non nella prima scelta e può decidere se immatricolarsi nell’università assegnata o attendere eventuali cambiamenti; In attesa : il candidato non ha raggiunto il punteggio minimo per l’immatricolazione immediata ma può restare in graduatoria per gli scorrimenti successivi che dovranno iniziare il 18 settembre;

: il candidato non ha raggiunto il punteggio minimo per l’immatricolazione immediata ma può restare in graduatoria per gli scorrimenti successivi che dovranno iniziare il 18 settembre; Fine posti: il candidato ha ottenuto un punteggio molto basso e avrà, dunque, possibilità di immatricolazione minime.

Per entrare in graduatoria i candidati devono aver raggiunto un punteggio minimo di 20, 10 in più rispetto allo scorso anno. È importante non confondere questo punteggio minimo con quello minimo per l’ammissione che varia in base ai risultato ottenuti dagli altri candidati e al numero di posti che sono stati messi a disposizione.