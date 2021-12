Meteo Sicilia, a Natale il sole sarà protagonista: le previsioni

Meteo Natale: previsti fino a 19 gradi in alcune province siciliane. Infatti, il sole sarà protagonista il 25 dicembre. Di seguito le previsioni.

A Natale il meteo sarà decisamente dalla nostra parte. Infatti, in Sicilia non sono attese precipitazioni e il cielo, secondo ilmeteo.it, sarà sereno in quasi tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: le previsioni per la Vigilia di Natale

Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, non sono attese precipitazioni sull’Isola. Infatti, secondo ilmeteo.it nelle varie province della Sicilia ci sarà una massima di 16°C nelle province di Palermo e di Siracusa e una minima di 4°C nella provincia di Caltanissetta.

Tuttavia, il sole sarà dominante in tutte le province siciliane ad eccezione di Ragusa e Siracusa che dovranno convivere con la nebbia durante le prime ore mattutine.

Le previsioni per Natale

Il 25 dicembre, a Natale, il sole sarà dominante in tutta l’Isola e le temperature saranno leggermente più alte. Infatti, ci sarà una massima di 19°C a Catania, Palermo e Siracusa e una minima di 6°C a Enna durante le ore notturne. Il cielo sarà scoperto e non sono previste piogge. Dunque sarà un Natale sereno.

Le previsioni a Catania

A Catania, la Vigilia di Natale regalerà temperature comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Infatti, durante le ore notturne le temperature si abbasseranno fino a 11 gradi per poi rialzarsi durante le ore più calde fino a 15 gradi. Durante la notte il cielo sarà coperto ma dalle 9 di mattina in poi il sole sarà dominante.

Il giorno di Natale, invece, sono previsti fino a 19 gradi durante le ore in cui si pranza. Infatti, sarà un pranzo di Natale sereno con il sole che splenderà su tutto il territorio di Catania. Le temperature poi tenderanno a scendere dalle ore 17 in poi e raggiungeranno una minima di 13 gradi alle 2 di notte.