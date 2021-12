Covid, Locatelli: “Tampone obbligatorio per eventi? Non lo escludiamo”

Durante un'intervista, Franco Locatelli ha riferito della possibilità di introduzione dell'obbligo di tampone per partecipare ai grandi eventi.

Possibili novità vengono indicate da Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Tg24,

Secondo Locatelli, infatti, non sarebbe da escludere la possibile introduzione dell’obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi.

“È un’ipotesi da considerare – afferma il presidente del Consiglio Superiore di Sanità– se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare“.

Durante l’intervista, inoltre, si è parlato più in generale della salute dei cittadini italiani.

“Va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto – ribadisce Locatelli – vanno protette le vite degli italiani”.