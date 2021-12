Tragedia a Ravanusa: continuano le ricerche per gli ultimi dispersi

Continuano le ricerche per trovare i due corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, dispersi in seguito all'esplosione verificatasi a Ravanusa lo scorso sabato.

Continuano le ricerche per gli ultimi due dispersi, Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, che non sono ancora stati trovati , dopo l ‘esplosione avvenuta a Ravanusa lo scorso sabato, in cui hanno perso la vita 7 persone.

I vigili del fuoco continuano le ricerche in quello che è il luogo in cui il figlio era andato a salutare il padre, cioè l’appartamento dove in padre viveva. Si continuerà dunque a scavare per rimuovere le macerie fino ad arrivare al livello della strada, non si esclude però che i due potessero trovarsi proprio lì al momento dell’esplosione.

Indubbiamente, continuamente al proseguire delle ricerche, si stanno anche cercando di spostare più macerie possibili, tutte quelle tonnellate di pietre e cemento che si ritrovano ora mai in brandelli in seguito all’esplosione, ma che rendono impossibili delle ricerche accurate.