Coronavirus, verso proroga stato di emergenza: oggi l’ufficialità

Ultime ore importanti per la decisione di una proroga per lo stato di emergenza per covid-19. La popolazione vaccinata risulta essere ancora vulnerabile, per i troppi no-vax.

Il governo, oggi 14 dicembre 2021, valuterà se mantenere lo stato di emergenza fino a Marzo 2022, precisamente fino a giorno 31. La decisione di mettere in atto questa proroga è stata molto dettata dall’andamento della curva epidemiologica degli ultimi mesi. Nonostante sono innumerevoli i soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione da covid-19, la quarta ondata ha avuto un numero di vittime non proprio bassissimo.

In realtà potrebbero essere due le ipotesi possibili: la prima è quella di arrivare fino al 31 marzo, ma occorrerebbe passare attraverso il Parlamento, mentre la seconda è quella di “allungare” la scadenza del 31 dicembre di un mese, quindi fino al 31 gennaio. La preponderanza è sicuramente per Marzo, ma è tutto in decisione nelle prossime ore. Nonostante la gestione della pandemia rispetto all’anno scorso è nettamente migliore, l’emergenza continua, e affinchè si possa ritornare ad una normalità imminente è necessaria una continuazione in tutto ciò.