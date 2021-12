Scuola, in Sicilia 0,22% degli studenti è positivo: il monitoraggio

In Sicilia casi in lieve aumento tra i banchi di scuola. Di seguito il monitoraggio dell'Ufficio scolastico regionale.

L’incidenza degli alunni positivi nelle scuole siciliane, secondo il monitoraggio dell’Ufficio scolastico regionale, è pari a 0,27%, in lieve aumento rispetto allo 0,22% della settimana precedente. Per quanto riguarda l’incidenza delle classi in quarantena sul totale delle classi, pur essendo in rialzo rispetto ai dati della settimana precedente, si è passati dall’1,16% all’1,76%, questa rimane notevolmente al di sotto dell’incidenza registrata nella stessa settimana dell’anno scorso (al 25 novembre 2020 si registravano 1.128 classi in quarantena, con una incidenza pari al 3,42%)

Gli alunni positivi sono stati 1660 su 620.310, i docenti positivi sono stati 300 su 67.917 mentre gli impiegati Ata positivi sono stati 51 su 17.836. Anche per il personale docente e Ata si riscontra una variazione dell’incidenza dei positivi rispetto alle settimane precedenti: si è passati rispettivamente dallo 0,37% allo 0,44% per i docenti e dallo 0,23% allo 0,29% per il personale Ata.