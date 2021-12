Covid Sicilia, 975 nuovi casi: Catania prima provincia per contagi

In Sicilia molti più casi di Coronavirus rispetto a ieri: la provincia di Catania raggiunge il più alto numero di contagi.

In Sicilia ben 975 nuovi positivi al Coronavirus nel giro delle ultime 24 ore: è quanto emerge dal nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 32.170 tamponi. Ieri si registravano 505 nuovi casi, ma a fronte di 14.969 tamponi.

La Sicilia è ora la settima Regione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati registrati 558 ulteriori guariti e 10 nuove vittime.

E per quanto riguarda i ricoveri? Complessivamente, si trovano in area medica 327 persone (10 in più rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva sono ora ricoverati 46 soggetti in totale (ieri erano 45, ma vanno considerati tre nuovi ingressi).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: